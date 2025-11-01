إصابات بانفجار في مصفاة نفط أميركية

شفق نيوز- نيومكسيكو

استجابت أطقم الطوارئ لانفجار في مصفاة لتكرير النفط في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، حيث تصاعد دخان من المنصة وانتقل عبر أجزاء من مدينة أرتيسيا قبل أن تتمكن الأطقم من إخماد الحريق.

وأفادت شركة "إتش إف سينكلير" التي تدير مصفاة "نافاجو"، بإخماد الحريق ونقل ثلاثة أشخاص إلى خارج الموقع لتلقي الرعاية الطبية. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى.

وذكرت كورين سميث، المتحدثة باسم شركة "إتش إف سنكلير"، إن مراقبة الهواء في محيط المصفاة وفي المجتمع المجاور لم تظهر أي خطر على السلامة العامة. ولم يتضح ما إذا كان إنتاج المصافي قد تأثر.

كما أبلغت السلطات بأن الدخان تبدد بعد ظهر الجمعة وأنها أعادت فتح الطرق، في حين قالت وزارة البيئة في نيو مكسيكو، إنها سترسل فريقا إلى أرتيسيا لتقييم الظروف ومراقبة جودة الهواء.