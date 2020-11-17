إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز 54.59 مليون حالة

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 54.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و320446‭‭ ‬‬ حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات.

ففي الولايات المتحدة بلغت الوفيات 246208، وإجمالي الإصابات 11056897.

وفي المرتبة الثانية تلتها الهند بإجمالي وفيات 130070، وإصابات 8845127.

ومن ثم البرازيل بوفيات 165658، وإصابات 5848959.

وفرنسا بوفيات 44548، وإصابات 1981827.

وروسيا بإجمالي وفيات 33186، وإجمالي إصابات 1925825.