سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز 54.59 مليون حالة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-17T09:23:01+0000
إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز 54.59 مليون حالة

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 54.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و320446‭‭ ‬‬ حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات.

ففي الولايات المتحدة بلغت الوفيات 246208، وإجمالي الإصابات 11056897.

وفي المرتبة الثانية تلتها الهند بإجمالي وفيات 130070، وإصابات 8845127.

ومن ثم البرازيل بوفيات 165658، وإصابات 5848959.

وفرنسا بوفيات 44548، وإصابات 1981827.

وروسيا بإجمالي وفيات 33186، وإجمالي إصابات 1925825.

related

وفاة 27 إيرانيا شربوا "الميثانول" للشفاء من كورونا.. وخامنئي يلغي خطاب "نوروز"

Date: 2020-03-09 20:30:57
وفاة 27 إيرانيا شربوا "الميثانول" للشفاء من كورونا.. وخامنئي يلغي خطاب "نوروز"

تسجيل أكثر من 2500 اصابة جديدة و158 حالة وفاة في ايران

Date: 2020-04-04 13:26:55
تسجيل أكثر من 2500 اصابة جديدة و158 حالة وفاة في ايران

تأكيد إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

Date: 2020-03-13 07:00:11
تأكيد إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

إصابات أكثر ووفيات أقل.. فيروس كورونا يغير المعادلة

Date: 2020-08-24 05:11:05
إصابات أكثر ووفيات أقل.. فيروس كورونا يغير المعادلة

الصين تعلن استئناف العمل في 90% من المؤسسات الصناعية الأساسية

Date: 2020-03-17 09:59:34
الصين تعلن استئناف العمل في 90% من المؤسسات الصناعية الأساسية

إيران تعلن حالة الطوارئ

Date: 2020-10-09 11:15:11
إيران تعلن حالة الطوارئ

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران

Date: 2020-02-02 16:28:30
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران

موعد مخيب للآمال لإطلاق لقاح فيروس كورونا

Date: 2020-09-04 11:38:05
موعد مخيب للآمال لإطلاق لقاح فيروس كورونا