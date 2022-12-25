"شيء مختلف" يطرأ على كورونا في الصين

شفق نيوز / عبر بعض العلماء عن قلقهم، يوم الأحد، من احتمالات الموجة غير المسبوقة من العدوى بفيروس كورونا المستجد التي تضرب الصين، أن ينتج عنها سلالات جديدة أو "شيء مختلف"، عن الفيروس المعروف خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وينتشر الفيروس بسرعة كبيرة بين سكان البلد الكثر عددا في العالم (1.4 مليار نسمة)، منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة "صفر كوفيد" في السابع من ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن خبير الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز، ستيوارت كامبل راي، قوله إن "الصين قد تكون هي المكان الذي نشهد فيه متغيرا جديدا، مع العدد الكبير من السكان والحصانة المحدودة".

وتعاني مستشفيات عدة من الضغط في مواجهة وصول المرضى ونقص الأدوية المضادة للحمى.

وبدأت بعض الحكومات المحلية في نشر تقديرات عن حجم الوباء، رغم إعلان لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، بأنها لن تنشر بعد الآن بياناتها عن كورونا، التي تعرضت لانتقادات كثيرة مؤخراً على اعتبار أنها لا تعكس شدة موجة الوباء الحالية التي تضرب البلاد، بدون أن تقدم أي تفسير.

وأعلنت السلطات الصحية في تشجيانغ (شرق)، جنوب شنغهاي، الأحد أن عدد الإصابات اليومية تجاوز الآن عتبة المليون في هذه المقاطعة، البالغ عدد سكانها 65 مليون نسمة.

ويُصاب نصف مليون شخص يوميًا في مدينة تشينغداو (شرق) البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وفقًا لما نقلته الصحف الرسمية عن مسؤول بالبلدية هذا الأسبوع.