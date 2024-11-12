شينكر: أولوية واشنطن إبعاد العراق عن الصراع الإقليمي ورفضنا طلباً للسوداني

شفق نيوز/ أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، يوم الثلاثاء، أن أولوية واشنطن الآن "إبعاد" العراق عن الصراع الإقليمي، فيما أكد رفض بلاده إقناع إسرائيل بعدم استخدام الأجواء العراقية لضرب إيران.

وقال شينكر، وهو مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن "الأولوية الآن إبعاد العراق عن الصراع بالمنطقة"، في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

وأفاد شينكر، في مقابلة مع قناة "الحرة"، بأن "العراق يجدد التأكيد على موقفه الثابت برفض استخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على دول الجوار والمنطقة"، كاشفاً في المقابل أن طلب العراق، عبر رئيس الوزراء محمد السوداني، من واشنطن التدخل لإقناع إسرائيل بعدم استخدام الأجواء العراقية في عملياتها العسكرية الجوية ضد إيران لن يحظى باستجابة من الولايات المتحدة.

وأضاف "غير واثق أن هذا سينجح، خصوصاً مع التقارير القادمة من واشنطن التي تفيد بأن إيران تخزن صواريخ باليستية في الأراضي العراقية، والعراق لا يبدو أنه يتخذ خطوات للحد من ذلك، ولم نشهد أي اعتقالات لأعضاء من الحشد أو المنظمات التي هاجمت إسرائيل".

وكشف المتحدث أن واشنطن حذرت بغداد في حال استخدمت أراضيها لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل، داعياً إلى "ضبط الحدود العراقية ومنع عمليات التهريب".