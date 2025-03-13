شيخ الدروز يثير الجدل: حكومة الشرع إرهابية ولا توافق معها

شفق نيوز/ أكد شيخ عقل الموحدين الدروز في سوريا بهجت الهجري، يوم الخميس، ألا توافق مع الحكومة في دمشق، متهما الحكومة الانتقالية الحالية بالتطرف والإرهاب.

وقال الهجري في كلمة له: "حكومة دمشق متطرفة، إرهابية، لا وفاق ولا توافق معها.. نحن في مرحلة نكون أو لا نكون، ونعمل لمصلحتنا كطائفة، وسنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة".

وفي تعليقه على أحداث الساحل السوري الأخيرة، قال: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل".

وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً، كما أطلقت موجة من التساؤلات لا سيما أنها أتت في ظل تقارب بين القيادات السياسية والروحية في الجنوب والعاصمة دمشق.

وكانت قيادات درزية اجتمعت أمس الأربعاء مع محافظ السويداء، مصطفى البكور، ووقعت على وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة الجنوبية.

فيما تعهدت الحكومة بموجب بنود الوثيقة بالتنسيق مع أبناء المحافظة، من أجل معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.

كما سمح هذا التفاهم بدخول الأجهزة الأمنية إلى السويداء، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة من قبل الدروز.

يشار إلى أن محافظة السويداء الواقعة جنوب البلاد كانت نأت بنفسها عن الصراع طيلة سنوات الحرب الأهلية بعد امتناع الآلاف من شبانها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية التي كان يفرضها النظام السابق.