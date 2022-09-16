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شولتس لقواته: لسنا محاطين بالاصدقاء ويجب ان نكون الاقوى باوروبا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-16T13:56:03+0000
شولتس لقواته: لسنا محاطين بالاصدقاء ويجب ان نكون الاقوى باوروبا

شفق نيوز / عد المستشار الالماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن بلاده يجب ان تكون القوة الأكثر تسليحا في أوروبا، فيما عد روسيا التهديد "الأكبر" لحلف الناتو.

ومع تنامي الصراع الأوروبي الروسي واصطفاف العديد من الدول الأوروبية إلى جانب أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت على أراضيها في فبراير الماضي، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "موسكو تشكل التهديد الأكبر لحلف الناتو".

وشدد شولتس خلال كلمة ألقاها أمام ضباط في الجيش الألماني ببرلين، على ضرورة أن "تصبح بلاده القوة المسلحة الأكثر تجهيزاً في أوروبا، بعد سنوات من التحليلات الخاطئة بأن بلاده ستكون محاطة بالأصدقاء".

مسؤوليات أكبر

كما أضاف المستشار الالماني قائلا "علينا نحن الأوروبيين، تحمّل مسؤوليات أكبر بكثير في حلف شمال الأطلسي"، في إشارة إلى تعرض الدول الأوروبية أكثر من غيرها لتداعيات الصراع الروسي الأوكرانية.

وكانت برلين كثفت خلال الأيام الماضية دعواتها إلى الاستعداد الطويل لمواجهة أي مخاطر روسية.

يشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، كانت أثارت استنفار معظم الدول الأوروبية، ودفعتها إلى زيادة إنفاقها على التسليح والقطاع العسكري تحسباً لأي توسع في القتال.

وقد عمدت برلين بالفعل إلى رفع موازنتها المتعلقة بالأمن والجيش، كما كثفت في الوقت عينه مساعدتها العسكرية لكييف في مواجهة القوات الروسية.

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