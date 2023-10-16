شولتس في إسرائيل غداً

شفق نيوز/ ذكرت قناة تلفزيونية المانية، اليوم الاثنين، أن المستشار الألماني اولاف شولتس سيزور اسرائيل غدا الثلاثاء بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ونقلت قناة "أن تي في" التلفزيونية الألمانية هذا التقرير نقلا عن مصادر حكومية ، فيما لم يعلق متحدث باسم الحكومة على هذا التقرير الإعلامي حتى الآن، وفقا لرويترز.

وفي الأسبوع الماضي، زارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل حيث عبرت عن دعم برلين القوي لإسرائيل للدفاع عن نفسها ضد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين، معظمهم مدنيون، واحتجاز آخرين.

وتوجهت بيربوك بعد ذلك إلى مصر في ظل سعي دول غربية لمنع تصعيد الصراع في المنطقة.

وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليها عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ البلاد.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

كما أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل المئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.