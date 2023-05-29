شنغهاي تسجل أعلى درجة حرارة في مايو منذ 100 عام

سجّلت شنغهاي الاثنين أعلى درجة حرارة في شهر أيار/ مايو منذ 100 عام، على ما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة.

وجاء في منشور على الحساب الرسمي لمصلحة الأرصاد الجوية في منصة "ويبو" الاجتماعية "عند الساعة 13,09، بلغت درجة الحرارة في محطة تشوجياهوي 36,1 درجة مئوية، محطمة رقما قياسيا يعود إلى 100 عام لأعلى درجة حرارة في أيار/ مايو".

ويقول العلماء إن احترار المناخ يؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة، مع تحذير تقرير حديث من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن "كل زيادة في احترار المناخ تكثف الأخطار المتعددة والمتزامنة".

وفي وقت لاحق من بعد ظهر الاثنين، ارتفعت درجة الحرارة في محطة المترو في وسط شنغهاي إلى 36,7 درجة مئوية، حسبما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة الواقعة في شرق الصين.

وكانت درجات الحرارة القياسية التي سجّلت أربع مرات في السابق 35,7 درجة مئوية، في الأعوام 1876 و1903 و1915 و2018 وفق مصلحة الأرصاد الجوية.

وحذّرت الأمم المتحدة في أيار/ مايو من أنه من شبه المؤكد أن الفترة 2023-2027 ستكون الأكثر حرا على الإطلاق، مع اتحاد غازات الدفيئة وظاهرة إل نينيو التي ترفع درجات الحرارة.

AFP