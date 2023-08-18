شملت التصدي لضربات جوية ومضادة للغواصات.. مناورات بحرية روسية صينية في المحيط الهادئ

شفق نيوز/ بدأت سفن حربية روسية وصينية، اليوم الجمعة، مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ، تشمل تدريبات مضادة للغواصات وعمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" 9 سفن كبيرة تبحر في تشكيل رباعي، بينما وقف أفراد الطاقم على ظهر المراكب.

ووفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو فقد شملت المناورات أيضاً تدريباً على "ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرك المراكب"، وفق ما ذكرت الوزارة، مضيفة أن مجموعة السفن شغلت أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء التدريبات.

وقالت الوزارة إن "مفرزة سفن من سلاح البحرية الروسي وذاك التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، تجري عمليات حاليا في مياه بحر الصين الشرقي".

وأضافت: "خلال هذه الفترة، أجرى بحارة من البلدين تدريبات مضادة للغواصات، وتصدوا لضربة جوية نفذها عدو وهمي، كما أجروا تدريبات إنقاذ في البحر، وأتقنوا مهارات الإقلاع والهبوط بواسطة مروحيات على سطح السفن الحربية".

وتوطدت العلاقات بين موسكو وبكين مؤخرا، في حين أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدهور علاقة روسيا بالحكومات الغربية.

وذكر ناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، الإثنين، أن أساطيل سلاح البحرية التابعة للبلدين تسيّر دوريات في مناطق غرب وشمال المحيط الهادئ.

وقال المصدر: "هذه الأعمال لا تستهدف طرفا ثالثا وليست مرتبطة بالوضع الدولي والإقليمي القائم"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، قد زار روسيا هذا الأسبوع لحضور مؤتمر موسكو الحادي عشر بشأن الأمن الدولي، حيث دعا إلى تعزيز التعاون العسكري.

يشار إلى أن موسكو وبكين كثفتا التعاون الثنائي العسكري في الأشهر الأخيرة، وقامتا في هذا السياق بتسيير دوريات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي في تموز/ يوليو الماضي.

وأثار استعراض القوة هذا مخاوف في المنطقة، حيث دفعت تلك الدوريات الجوية كوريا الجنوبية إلى نشر مقاتلات كإجراء احترازي.