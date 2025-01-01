شمس الدين جبار.. تفاصيل منفذ هجوم نيو أورليانز

شفق نيوز/ بدأت معلومات جديدة تظهر حول شمس الدين جبار، المشتبه بتنفيذه هجوم نيو أورليانز الدامي في أول أيام العام الجديد في أمريكا.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن جبار مواطن أمريكي من هيوستن في ولاية تكساس ويبلغ من العمر 42 عامًا.

وقالت شبكة "سي إن إن"إن جبار كان يحمل على شاحنته التي نفذ بها الهجوم علم تنظيم "داعش" المتشدد، وهو ما تحاول التحقيقات الأمنية معرفة علاقته بالتنظيم.

ونشر ناشطون مقطع فيديو قديمًا لشمس الدين جبار، وهو يتحدث فيه عن نفسه وطبيعة عمله.

ويطرح جبار نفسه في الفيديو على أنه مطور عقاري يروج لبيع وشراء العقارات في الولايات المتحدة.

والفيديو القديم يظهره دون لحية كالتي ظهر فيها عند مقتله بعدما كان يرتدي زيًا عسكريًا.

وقُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب 35 آخرون، فجر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، عندما دهست شاحنة صغيرة حشدًا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي بمدينة نيو أورلينز، في حادث وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي".