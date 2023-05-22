شمخاني يستقيل بـ"ظروف غامضة".. تعيين "أحمديان" رئيساً لمجلس الأمن القومي الإيراني

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الاثنين، تعيين علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي بعد استقالة علي شمخاني من المنصب في ظروف شابها الغموض.

‏وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "تعيين أحمديان جاء بقرار من الرئيس إبراهيم رئيسي".

يذكر ان احمديان بدأ عمله في الحرس الثوري الإيراني عام 1980 وكان يعتبر خلال الحرب العراقية الإيرانية من كبار قادة الحرس حيث عمل مسؤولا عن مقر نوح العسكري.

وشغل "أحمديان" منصب رئيس اركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985 وحتى نهاية الحرب العراقية الايرانية، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 لغاية 1997 قبل تعيينه قائدا لهذه القوة عام 1997 وبقي في منصبه حتى عام 2000.

وأفاد موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي أن استقالة علي شمخاني، من منصبه "مؤكدة"، وذلك بعد أن نشر شعرا لمحتشم كاشاني على صفحته في تويتر.

يذكر أن شمخاني، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ ما يقرب من 10 سنوات، نشر بيتا من الشعر لمحتشم كاشاني على تويتر، يقول فيه: "الكلام الذي كان يقال سرا / قاله بإيماء وغادر".

وكتب "نور نيوز" مستندا إلى هذا البيت: "في الأسابيع الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة في دوائر مختلفة حول نية الأدميرال شمخاني الاستقالة من منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي".

يذكر أن شمخاني، المولود في الأهواز عام 1955، شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام 2013 وأثناء رئاسة حسن روحاني. وقد تم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية أثناء رئاسة دونالد ترامب.

ووفقاً لرويترز فأن شمخاني ينحدر من اصل عربي من العراق.