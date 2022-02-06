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شمخاني: أطراف مباحثات فيينا ما زالت بعيدة عن تحقيق التوازن الضروري في التزاماتها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-06T11:42:09+0000
شمخاني: أطراف مباحثات فيينا ما زالت بعيدة عن تحقيق التوازن الضروري في التزاماتها

شفق نيوز/ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الأطراف المشاركة في مباحثات فيينا، ما زالت بعيدة عن تحقيق التوازن الضروري في التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكتب علي شمخاني عبر حسابه الشخصي في "تويتر" بخصوص مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي: "رغم التقدم المحدود في المحادثات، ما زلنا بعيدين عن تشكيل التوازن الضروري في التزامات الأطراف".

وأضاف أن القرارات السياسية في واشنطن ضرورية لموازنة الالتزامات وللتوصل إلى اتفاق جيد.

إلى ذلك قال شمخاني في تصريحات أمس السبت: "إن مسرحية رفع العقوبات الأمريكية لا يمكن اعتبارها خطوة بناءة"، مشيرا إلى أن الفائدة الاقتصادية القابلة للتحقق لإيران شرط لأي اتفاق.

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