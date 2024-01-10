شلل تام يضرب حركة النقل البري في ألمانيا

شفق نيوز/ أدى إضراب عمال السكك الحديد والمزارعين الذين أغلقوا الطرق بالجرارات إلى شل حركة النقل في عموم ألمانيا، اليوم الأربعاء.

ويستمر إضراب عمال سكك الحديد ثلاثة أيام، وأدى إلى شل حركة القطارات في ألمانيا، اليوم، فيما يواصل المزارعون الغاضبون ايضا قطع الطرقات، مما يدل على تدهور الأوضاع الاجتماعية في أكبر اقتصادات أوروبا.

وتنذر هذه التحركات بسنة صعبة للمستشار أولاف شولتس، الذي يقود ائتلافًا منقسمًا ويواجه اقتصادا ضعيفا وشعبيته في أدنى مستوياتها.

ويستمر إضراب سائقي القطارات حتى مساء الجمعة للمطالبة بتحسين أجورهم وساعات العمل بدعوة من نقابة "جي دي ال"، بعد فشل المفاوضات مع المشغل العام "دوتش بان"Deutsche Bahn.

وتوقعت الشركة المشغلة اضطرابات "ضخمة" عبر الشبكة بأكملها، وأوصت المسافرين "بتجنب السفر غير الضروري" أثناء الإضراب.

وعلى الأرصفة المقفرة في محطة برلين المركزية، كان عدد المسافرين محدودا وسط درجات حرارة متجمدة.

وقامت مكبرات الصوت بالإعلان عن إلغاء معظم الرحلات.

ورفضت محكمة في فرانكفورت مساء أمس الثلاثاء الطلب العاجل الذي تقدمت به الشركة المشغلة لمنع الإضراب الذي اعتبر "غير متناسب" وهو الأطول حتى الآن للنقابة التي تضم نحو 100 الف منتسب.

واختار العديد من الألمان العمل عن بعد لتجنب متاعب النقل، وسمحت العديد من الولايات للأطفال بعدم الذهاب إلى المدرسة، على الرغم من أنها إلزامية تحت طائلة غرامة مالية في البلاد.

وشعر المسافرون الذين كانوا يأملون في استخدام السيارة، بخيبة أمل أيضا.

فمنذ الاثنين، يحتج آلاف المزارعين على السياسة الزراعية للحكومة، وأغلقوا مداخل الطرقات السريعة في جميع أنحاء البلاد بالجرارات.

وتركزت التحركات التي دعا إليها اتحاد المزارعين الألمان في المدن الألمانية الكبرى، على أن تستمر حتى الاثنين المقبل.

وثار غضب المزارعين في ديسمبر بعد قرار الحكومة خفض الدعم لهذا القطاع، بعد ان دعا قضاة دستوريون إلى احترام القواعد الصارمة المتعلقة بالموازنة في ألمانيا.