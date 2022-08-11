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شلل الأطفال يتفشى في عدد من أحياء لندن  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-11T05:25:10+0000
شلل الأطفال يتفشى في عدد من أحياء لندن  

شفق نيوز/ أطلقت بريطانيا حملة تطعيم بجرعة معززة من اللقاح المضاد لمرض شلل الأطفال لمن تقل أعمارهم عن عشرة أعوام، بعد التأكد من انتشار الفيروس في العاصمة البريطانية الذي سجل لأول مرة فيها منذ الثمانينيات.

ورصدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة 116 فيروسا مسببا لشلل الأطفال من 19 عينة من مياه الصرف الصحي هذا العام في لندن، بعد إرسال تنبيه لأول مرة حول اكتشاف الفيروس في يونيو/ حزيران. 

وقالت الوكالة يوم الأربعاء إن مستويات فيروس شلل الأطفال التي تم اكتشافها والتنوع الجيني تشير إلى أن انتقال العدوى كان يحدث في عدد من أحياء لندن.

ولم يتم رصد أي حالات حتى الآن، ولكن في محاولة للتغلب على تفشي محتمل، سيدعو الأطباء الآن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام للحصول على جرعة معززة من اللقاح، فضلا عن حملة تم الإعلان عنها بالفعل.

وتختلف معدلات التحصين في جميع أنحاء لندن، ولكنها في المتوسط أقل من معدل التغطية البالغ 95 بالمئة الذي تقترح منظمة الصحة العالمية أنه ضروري للسيطرة على شلل الأطفال، بحسب رويترز.

وشلل الأطفال مرض فيروسي يمكن أن يسبب الشلل ويصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة.

وينتقل الفيروس من شخص لآخر، في الغالب، من خلال ملامسة البراز المصاب، أو بشكل أقل من خلال الماء أو الطعام الملوث. يدخل الجسم عن طريق الفم ويتكاثر داخل الأمعاء.

في حين أنه لا يوجد علاج لشلل الأطفال، يمكن الوقاية من المرض من خلال لقاح فموي بسيط وفعال، وبالتالي حماية الطفل مدى الحياة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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