سوريا تعلن الإجهاز على الزعيم العسكري لـ"داعش" أبو سالم العراقي

شفق نيوز/ أعلن الإعلام الحكومي السوري الرسمي، يوم الأربعاء، مقتل الزعيم العسكري لتنظيم داعش "أبو سالم العراقي".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن "الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية تم خلالها القضاء على الإرهابي في تنظيم (داعش) المدعو أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف".

وأشار المصدر إلى أن "القضاء على الإرهابي أبو سالم العراقي جاء بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه".

ولفت المصدر إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل عنصر من القوات الأمنية السورية إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي أبو سالم العراقي رهينة".