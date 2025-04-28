شفق نيوز توثق فعاليات "إيران إكسبو" بمشاركة 100 دولة

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الاثنين فعاليات النسخة السابعة من معرض "إيران إكسبو" في العاصمة طهران، في أكبر حدث تصديري يهدف إلى ربط إيران بالأسواق العالمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض افتتح بحضور رئيس البلاد مسعود بزشكيان، ومشاركة شركات من أكثر من 100 دولة.

ويستمر المعرض حتى 29 أبريل/ نيسان في مركز المعارض الدائم بطهران.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن المعرض يعد فرصة هامة للتعريف بقدرات الشركات الإيرانية في تصدير السلع والخدمات التقنية والهندسية إلى كافة أنحاء العالم.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 2000 شركة وممثلين من مختلف دول العالم حضروا إلى طهران للتعرف على القدرات الإيرانية وللتفاوض وإقامة تفاعلات تجارية مع أبرز العلامات التجارية الإيرانية في مختلف المجالات الصناعية.

وتعرض أكثر من 800 شركة إيرانية كبيرة منتجاتها وإنجازاتها خلال الدورة السابعة من المعرض، كما يستضيف الحدث 2500 رجل أعمال من 106 دول ومسؤولين من 39 دولة.

وكانت عدسة وكالة شفق نيوز حاضرة في الحدث، حيث وثقت مشاهد من انطلاق المعرض الذي يعد من أبرز المعارض التجارية في المنطقة.