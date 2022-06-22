شعر به أكثر من 100 مليون إنسان.. 800 قتيل وجريح في حصيلة غير نهائية للزلزال المدمر في أفغانستان

شفق نيوز / أعلنت السلطات الصحية في أفغانستان، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر، الذي ضرب إقليم بكتيكا وأجزاء أخرى شرقي البلاد، إلى ما لا يقل عن 800 شخص بين قتيل وجريح.

وذكرت هيئة الكوارث في أفغانستان، أن "أكثر من 280 شخصاً قتلوا، وما لا يقل عن 500 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة"، في حصيلة غير نهائية للزلزال المدمر.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في تغريدة على تويتر، إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

هذا وأفادت وسائل إعلامية، بأن "شدة الزلزال الذي ضرب أفغانستان، شعر به كل من سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأجزاء من إقليم البنجاب والمناطق الحدودية مع أفغانستان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن "الزلزال كانت شدته 6.1 درجة، وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومتراً.

وبلغت الحصيلة الأولية لضحايا الزلزال، التي أعلنت بوقت سابق من اليوم، مقتل ما لا يقل عن 130 شخصاً وإصابة أكثر من 250 بجروح متفاوتة.