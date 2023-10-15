شعر به سكان البصرة.. زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب غربي ايران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بتعرض مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، إلى زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وكالة ارنا الإخبارية، فقد وقع الزلزال عند الساعة الثانية و45 دقيقة عصرا؛ وقد شعر بارتداداته اهالي أكثر المناطق في محافظة اهواز نظرا لقوته.

وقال سكان من مدينة البصرة جنوبي العراق، إن سكان المدينة شعروا بارتدادات الزلزال.

في وقت أفادت صحيفة القبس الكويتية، بأن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سجلت زلزالاً بقوة 5.1 بمقياس ريختر غرب إيران، مبينة أن الزلزال حدث في تمام الساعة 02:15:14 مساء بتوقيت الكويت، على عمق 10 كيلو مترات بباطن الأرض.

وأشارت إلى أن مركز الزلزال يبعد 244 كم عن مدينة الكويت، كما شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.