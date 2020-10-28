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شركة تعد بتوفير 200 الف جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-28T10:14:26+0000
شركة تعد بتوفير 200 الف جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

وعدت شركتا سانوفي وجي أس كيه بتخصيص 200 مليون جرعة من اللقاح الذي تطورانه للدول الفقيرة، وذلك عبر برنامج "كوفاكس" الدولي بإدارة منظمة الصحة العالمية.

وأفادت شركتا سانوفي الفرنسية وجي أس كيه البريطانية عن توقيع إعلان نوايا مع "غافي" وهو التحالف العالمي للقاحات والتحصين المشرف على  برنامج "كوفاكس" العالمي لجمع مشتريات اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل على الدول.

وتعتزم الشركتان وضع 200 مليون جرعة من لقاحهما في تصرف البرنامج، في حال صادقت عليه السلطات النظامية، ولكن بشرط توقيع عقود معهما.

وباشرت الشركتان في سبتمبر الماضي اختبارات سريرية للقاحهما بمشاركة 440 شخصا، وهما تتوقعان الحصول على أولى النتائج في ديسمبر المقبل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لسانوفي إن الشركة تسعى لأن يكون سعر لقاحها مناسبا ويمكن توفيره للسكان الأكثر فقرا.

من جهته، قال روجر كونور رئيس جي أس كيه للقاحات إن الشركة تعهدت منذ بداية تطوير اللقاح بوضعه في متناول الجميع.

وانضم 167 بلدا إلى برنامج كوفاكس الدولي لشراء وتوزيع اللقاحات، وهناك 92 بلدا ذات دخل متوسط أو متدن ستتلقى جرعات مجانا، و75 بلدا غنيا ستتزود باللقاحات عبر كوفاكس على أن تدفع ثمنها بنفسها.

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