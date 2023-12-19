شركة بريطانية تبلغ عن محاولة استيلاء على سفينة قام بها الحوثيون

شفق نيوز/ أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، بأنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن.

وأكدت الشركة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت في مذكرة "تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة (تتعرض لهجوم قرصنة) في الموقع، وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة... إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة".

ودخل الحوثيون على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس "المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى" من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر، بل وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من قاعدة قوتهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

ودفعت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على سفن تجارية في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر عدة شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها وتجنب طريق يمر عبر قناة السويس في الشمال للوصول إلى البحر المتوسط.