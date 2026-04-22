شركة الطيران الألمانية تلغي 20 ألف رحلة بسبب نقص وقود الطائرات

شفق نيوز- برلين

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، يوم الأربعاء، أنها ستقلص جدول رحلاتها، حيث ستلغي نحو 20 ألف رحلة جوية، نتيجة نقص وقود الطائرات، وذلك وفق بيان نشر على موقع الشركة.

وقررت "لوفتهانزا"، "تعديل جدول التشغيل عبر إلغاء 120 رحلة قصيرة المدى غير مربحة يومياً، في خطوة من شأنها توفير أكثر من 40 ألف طن من وقود الكيروسين، على أن يستمر هذا التقليص حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر".

وأوضحت الشركة أن "أسعار الوقود تضاعفت منذ بدء الصراع مع إيران"، مشيرة إلى أنها "مؤمنة بالوقود اللازم للأسابيع المقبلة، مع استمرار التطلع إلى استقرار الإمدادات، كما تعمل الشركة على تأمين شراء وقود الطائرات بشكل فعلي، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات للتحوط من تقلبات الأسعار".

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير سابقة بأن "شركات الطيران حول العالم بدأت بتقليص عدد رحلاتها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط توقعات بأن يواجه المسافرون خلال الأشهر المقبلة المزيد من الإلغاءات والتعديلات على جداول الرحلات في العديد من الوجهات".