"شرط أمريكي" لأي تعاون مستقبلي مع روسيا في سوريا

شفق نيوز/ اشترطت الولايات المتحدة، يوم الخميس، "توسيع الممر الإنساني" عبر الحدود كشرطٍ لأي تعاون مستقبلي مع روسيا في سوريا.

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما في جنيف، أمس الاربعاء، مسألة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وفق مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول أثناء موجز صحفي نشرته وزارة الخارجية، أن بايدن وبوتين ناقشا الملف السوري، بالإضافة إلى أفغانستان، بين القضايا الإقليمية التي تتطابق فيها بعض مصالح دولتيهما حيث تم الاتفاق على البحث عن سبل للتعاون.

وتطرق المسؤول إلى الملف السوري قائلاً إن "اختباراً" سيأتي بعد نحو شهر في الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كان سيتم توسيع الممر الإنساني في هذا البلد.

وردا على سؤال عما إذا كان بايدن تلقى أي التزامات من بوتين بإبقاء أو حتى توسيع عملية تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، قال المسؤول: "لم تكن هناك أي التزامات، لكننا أكدنا بوضوح أن هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، وإذا كان هناك أي تعاون في المستقبل بشأن سوريا، فينبغي أن نرى بالدرجة الأولى توسيع الممر الإنساني".