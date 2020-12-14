شرطة نيويورك تقوم بتصفية مسلح أطلق النار أمام كاتدرائية

شفق نيوز/ تمكنت الشرطة الأمريكية، يوم الاثنين، من تصفية المسلح الذي أطلق النار من على سلم كاتدرائية "سان جون" في مدينة نيويورك.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المسلح، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أصيب برصاصة واحدة على الأقل في رأسه خلال إطلاق النار وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي حيث أعلنت وفاته.

وقال مصدر من الشرطة إنه تم العثور في مكان الحادث على مسدسين نصف آليين وحقيبة تخص على ما يبدو المسلح تحتوي على عبوة مليئة بالبنزين وحبالا وأسلاكا وعدة سكاكين وشريطا.

https://twitter.com/NYPDnews/status/1338269333760434182