شرطة برلين تداهم مقرات "جماعة نسوية" بتهمة دعم منظمة فلسطينية "إرهابية"

شفق نيوز/ قال متحدث باسم شرطة برلين، يوم الأربعاء، إن قوات الشرطة نفذت العديد من المداهمات التي استهدفت جماعة يسارية نسوية متهمة بدعم منظمة فلسطينية مسلحة، وتم تفتيش ست شقق وغرفتين أخريين تخص أعضاء جماعة "تسورا".

ويتردد أن أعضاء الجماعة يدعمون بقوة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" اليسارية، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها منظمة إرهابية، بحسب موقع "DW عربية" الألماني.

ويُتهم أعضاء الجماعة النسوية باستخدام شعارات "منظمات غير دستورية وإرهابية".

وتصف "تسورا" نفسها على إحدى القنوات الإلكترونية بأنها "منظمة نسائية شابة مناهضة للرأسمالية، وأممية، ومناهضة للفاشية".

وبحسب تقرير ورد على صحيفة "برلين تسايتونغ"، فقد تم نشر 170 من أفراد الشرطة في برلين لتنفيذ عمليات المداهمة.

وفي الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حظرت ألمانيا الأنشطة المرتبطة بحركة حماس على أراضيها، خصوصاً تلك التي تقوم بها منظمة "صامدون"، وهي شبكة تقول إنّها تدعم الأسرى الفلسطينيين وقامت بتوزيع الحلويات في برلين للاحتفال بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذي نفذته حماس على إسرائيل.