شرطة النرويج تتسلح قبيل عيد الفطر بسبب تهديدات موجهة للمساجد

شفق نيوز/ قررت قيادة الشرطة النرويجية، يوم السبت، أن يحمل الشرطيون السلاح حتى إشعار آخر، بسبب تهديدات تلقتها الجالية المسلمة.

وكتبت في بيان: "قرر المدير العام للشرطة تسليح الشرطة على مستوى البلاد اعتبارا من ظهر السبت".

وأضافت: "السياق هو التهديدات الموجهة ضد الطوائف الدينية الإسلامية وعيد الفطر الأسبوع المقبل".

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة رور هانسن لوكالة فرانس برس "الأمر يتعلق بتهديدات لمساجد".

ولا يحمل عناصر الشرطة بشكل عام السلاح في الدولة الاسكندنافية، لكن يسمح لهم بذلك استثنائيا على غرار ما حصل خلال فترة عيد الفصح من 27 آذار/ مارس إلى 2 نيسان/ أبريل.

ولم تغيّر السلطات مستوى التأهب من التهديدات الذي يعتبر حاليا "معتدلا".