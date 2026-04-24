"شرخ في "الناتو".. واشنطن تدرس إجراءات عقابية ضد حلفائها الرافضين لمواجهة إيران

كشف مسؤول أميركي، يوم الجمعة، عن توجه داخل الإدارة الأميركية لبحث خيارات عقابية ضد حلفاء في "الناتو"، على خلفية عدم انخراطهم في العمليات العسكرية التي قادتها واشنطن في الشرق الأوسط قبيل سريان الهدنة مع إيران.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المسؤول، فإن رسالة بريد إلكتروني داخلية للبنتاغون تبحث خيارات لمعاقبة أعضاء الحلف الذين يعتقد أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية ضد إيران.

وأوضح أن خيارات معاقبة أعضاء في "الناتو" تشمل تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف أميركا بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وطيلة العمليات العسكرية التي استمرت لمدة 40 يوماً وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات لاذعة إلى حلف "الناتو" لرفضه المشاركة مع أميركا وإسرائيل في توجيه ضربات عسكرية على إيران.