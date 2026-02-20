شراكة بين "الفيفا" ومجلس السلام لإعادة إعمار غزة عبر كرة القدم

شفق نيوز- واشنطن

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومجلس السلام اتفاقية شراكة، لجذب استثمارات من قادة دول ومؤسسات عالمية لدعم خطط التنمية المستدامة في المناطق المتضررة عبر كرة ‌القدم.

وعقد ⁠مجلس ⁠السلام، الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، أول اجتماع وركز على تمويل إعادة الإعمار في قطاع غزة بهدف إعادة بناء المنطقة بعد الانتهاء من نزع سلاح حركة "حماس".

وقال جياني إنفانتينو، رئيس "الفيفا" إنهم وقعوا اتفاقية شراكة تاريخية من شأنها ‌تعزيز الاستثمار في كرة القدم بهدف المساعدة في عملية التعافي في المناطق التي عانت من الصراع.

وأضاف أن "الفيفا" سيقود هذه الشراكة التي نشأت لإحداث تأثير في ⁠كل مرحلة، مبيناً البرنامج سيركز أيضاً على خلق فرص العمل ومشاركة الشبان وتنظيم دوريات كرة قدم للفتيان والفتيات ومشاركة المجتمع المحلي وتحفيز الأنشطة التجارية المحلية.

وأشار إنفانتينو، إلى أن ‌الشراكة تشمل بناء 50 ملعباً مصغراً بالقرب من المدارس والمناطق السكنية في غزة، وخمسة ملاعب كاملة الحجم في أحياء عدة، فضلاً عن أكاديمية متطورة تابعة للاتحاد الدولي، وملعب وطني جديد يتسع لعشرين ألف متفرج.

بدوره، قال ترمب إن "الفيفا" سيجمع 75 مليون ⁠دولار لمشروعات متعلقة بكرة القدم في غزة.

يذكر أن مجلس السلام 17 مليار دولار لقطاع غزة لإعادة الإعمار، كما شهد الاجتماع إعلان 5 دول نيتها إرسال قوات إلى غزة لتكون من ضمن قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في القطاع.