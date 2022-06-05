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شرارة حرب إسرائيلية - لبنانية في قلب البحر.. هجوم محتمل على "كاريش"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-05T20:49:58+0000
شرارة حرب إسرائيلية - لبنانية في قلب البحر.. هجوم محتمل على "كاريش"

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن سلاح البحرية يستعد لاحتمال تعرض منصة غاز "كاريش" عند الحدود اللبنانية البحرية إلى هجوم.

وكانت هيئة قناة السويس المصرية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عبور السفينة الأوروبية الجديدة "اينيريجان باور" التي شيدت بشكل خاص من أجل العمل في "حقل كاريش"، القناة متوجهة الى "السواحل الاسرائيلية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "سلاح البحرية سيقوم بتأمين المنصة العائمة وسط البحر بواسطة القطع البحرية والغواصات، كما سيقوم بنقل النسخة البحرية من القبة الحديدية إلى الحدود البحرية مع لبنان".

يأتي ذلك في وقت تلوح في الأفق بوادر شرارة أزمة قد تتطور إلى مواجهة مسلحة بين لبنان واسرائيل، بعدما دخلت سفينة لإنتاج الغاز "حقل كاريش" المتنازع عليه، للبدء باستخراج الغاز ونقله لصالح اسرائيل، وسط تهديدات لبنانية بأن ذلك يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما سبق لـ"حزب الله" أن توعد بالرد في حال انتهكت إسرائيل الحقوق اللبنانية في موارد الطاقة البحرية.

وتتعاظم المخاوف أيضا في وقت حلت ذكرى اجتياح اسرائيل للبنان في العام 1982، واحتلالها للعاصمة بيروت، في وقت تكرر إسرائيل تحذيراتها من تعاظم القوة الصاروخية وسلاح الطائرات المسيرة التي بات يمتلكها حزب الله الذي يعتقد انه كان مسؤولا خلال الشهور الماضية عن عمليات تسلل عدة لمسيرات جوية عبرت الحدود الجنوبية نحو اسرائيل.

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