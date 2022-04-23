سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شخص يضرم النار بنفسه أمام المحكمة العليا في واشنطن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-23T10:02:18+0000
شخص يضرم النار بنفسه أمام المحكمة العليا في واشنطن

شفق نيوز/ أضرم شخص النار في نفسه، أمام المحكمة العليا الأميركية ما أدى لإجلائه بمروحية، وفق ما أكدت متحدثة باسم المحكمة العليا.

وقالت المتحدثة باسم أعلى هيئة قضائية في البلاد في بيان "حوالي الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي، من مساء الجمعة، توجه شخص إلى الساحة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه".

وأضافت المتحدثة، أن "مروحية طبية هبطت في الساحة وتم نقل الشخص إلى مستشفى محلي".

ولم يصب أي شخص بجروح وتعذر الوصول إلى المنطقة بسبب إجراءات التحقيق. وأكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديدا للسلامة العامة.

وأوضحت قناة فوكس التلفزيونية أنه رجل لكن لم تُكشف أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو هويته أو دوافعه مساء الجمعة.

وتأتي هذه المأساة بعد يومين من إخلاء مبنى الكابيتول بعد إنذار خاطئ.

وصدر التحذير عند إنزال مظليين من الجيش الأميركي من طائرة للمشاركة في عرض يسبق مباراة في ملعب البيسبول الذي يبعد كيلومترين عن مقر الكونغرس.

 

related

غوتيريش يعلق على قصف الحشد الشعبي: تجنبوا تقويض أمن المنطقة

Date: 2021-06-28 19:03:27
غوتيريش يعلق على قصف الحشد الشعبي: تجنبوا تقويض أمن المنطقة

محكمة أمريكية تعيق قراراً لترامب بشأن اللاجئين

Date: 2019-09-29 11:27:33
محكمة أمريكية تعيق قراراً لترامب بشأن اللاجئين

جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

Date: 2021-01-18 04:59:36
جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

‏بعد دعوة قضائية لعودة الإيرانيين في الخارج.. واشنطن تنصح: اكتبوا وصيتكم

Date: 2021-08-10 09:26:03
‏بعد دعوة قضائية لعودة الإيرانيين في الخارج.. واشنطن تنصح: اكتبوا وصيتكم

واشنطن شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد هجوم على أرامكو

Date: 2019-10-16 08:13:09
واشنطن شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد هجوم على أرامكو

أسوة ببغداد.. "منطقة خضراء" وسط واشنطن يوم التنصيب

Date: 2021-01-20 12:44:46
أسوة ببغداد.. "منطقة خضراء" وسط واشنطن يوم التنصيب

مسلح يقتل مدنيين ويشعل حرائق بمنازل في واشنطن

Date: 2021-08-26 07:54:36
مسلح يقتل مدنيين ويشعل حرائق بمنازل في واشنطن

واشنطن تكشف عن معلومات "خطيرة" بشأن التهديدات الإيرانية في العراق والمنطقة

Date: 2019-05-25 08:16:39
واشنطن تكشف عن معلومات "خطيرة" بشأن التهديدات الإيرانية في العراق والمنطقة