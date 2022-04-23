شخص يضرم النار بنفسه أمام المحكمة العليا في واشنطن

شفق نيوز/ أضرم شخص النار في نفسه، أمام المحكمة العليا الأميركية ما أدى لإجلائه بمروحية، وفق ما أكدت متحدثة باسم المحكمة العليا.

وقالت المتحدثة باسم أعلى هيئة قضائية في البلاد في بيان "حوالي الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي، من مساء الجمعة، توجه شخص إلى الساحة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه".

وأضافت المتحدثة، أن "مروحية طبية هبطت في الساحة وتم نقل الشخص إلى مستشفى محلي".

ولم يصب أي شخص بجروح وتعذر الوصول إلى المنطقة بسبب إجراءات التحقيق. وأكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديدا للسلامة العامة.

وأوضحت قناة فوكس التلفزيونية أنه رجل لكن لم تُكشف أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو هويته أو دوافعه مساء الجمعة.

وتأتي هذه المأساة بعد يومين من إخلاء مبنى الكابيتول بعد إنذار خاطئ.

وصدر التحذير عند إنزال مظليين من الجيش الأميركي من طائرة للمشاركة في عرض يسبق مباراة في ملعب البيسبول الذي يبعد كيلومترين عن مقر الكونغرس.