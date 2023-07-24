حرق المصحف والعلم مجدداً أمام السفارة العراقية في الدنمارك.. فيديو

شفق نيوز/ أقدم عدد من الأشخاص على حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في الدنمارك، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل، اليوم الاثنين.

وقالت شبكة سكاي نيوز عربية، إن أشخاصا احرقوا نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في الدنمارك.

وذكر شهود عيان ورودا مواقع التواصل، إن مجموعة دنماركية متطرفة أحرقت نسخة من القران الكريم والعلم العراقي بحماية حكومية وتغطية إعلامية في الدنمارك.

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل يجب ان يكون هناك رد على هذه التجاوزات الممنهجة بافشال مايخطط له العد. و لاستدارجنا بهذه الاستفز. ازات مجدداً متطر. فون يحر. قون نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي في الدنمارك pic.twitter.com/B4OL5bqfTG — نـ ـو رس مـ ـهاجـ ـر  (@reda_1379) July 24, 2023

والجمعة الفائت، أضرم رجل النار في كتاب قال إنه نسخة من المصحف في ميدان مقابل السفارة العراقية في كوبنهاغن.

جاء ذلك بعد يوم من اقتحام مئات المحتجين سفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها؛ احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، وسماح الحكومة السويدية بمثل تلك الأعمال.

وأثار إقدام لاجئ عراقي بالسويد، على تمزيق وإحراق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعلم من الشرطة، موجة استياء عارمة، في العالمين العربي والإسلامي.