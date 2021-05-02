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شح الأمطار يتلف نحو ٧٠% من المحاصيل الزراعية في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-02T13:15:18+0000
شح الأمطار يتلف نحو ٧٠% من المحاصيل الزراعية في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ كشف الإدارة الذاتية، يوم الأحد، عن تلف قرابة ٧٠% من المحاصيل الزراعية جراء شح الأمطار التي ضربت مناطق شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الادارة الذاتية، سلمان بارودو، لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب الأراضي الزراعية في مناطقنا تعتمد على الأمطار (بعلية) وقد تلفت بشكل كامل بسبب موجة الجفاف، مما ألحق اضراراً كبيرة بقطاع الزراعة وسوف تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المنطقة والانتاج المحلي".

وبين ان "هيئة الزراعة والاقتصاد وجهت لجان المحروقات لتوفير مادة المازوت للمزارعين ممن لديهم محاصيل مروية لزيادة عدد دورات سقاية أراضيهم".

وأشار بارودو إلى أن "إقدام تركيا على خفض منسوب مياه نهر الفرات تسبب بخروج مساحات من الأراضي الزراعية من الاستثمار".

ومنعت الإدارة الذاتية الاتجار بالقمح وبيعه خارج مناطق شمال شرقي سوريا.

وأوضح بارودو أن "الهدف من القرار هو منع احتكار القمح من قبل التجار والسماسرة"، مشددا على أن "القمح مادة استراتيجية، ولكون وضع الموسم في خطر، نحن مضطرون لشراء القمح للبذار والطحين والخبز، ليكون مخزوننا كاف لحاجة السكان في المنطقة لذلك منعنا بيع وشراء القمح من قبل التجار".

وستتم مصادرة القمح الذي يتم الاتجار به أو نقله دون شهادة منشأ، بحسب هيئة الاقتصاد والزراعة.

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