شجار عنيف في مطار باريس لمنع ترحيل معارض كوردي لأنقرة.. فيديو

شفق نيوز/ شهد مطار شارل ديغول في باريس، حالة من الاضطراب والعنف بعد محاولة مجموعة من الكورد، إيقاف عملية ترحيل ناشط كوردي معروف إلى تركيا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشجار عنيف، يخوضه العشرات، داخل مطار باريس، مما أثار التساؤلات والقلق.

ووفقا لصحيفة "هبرلر" التركية، فإن الشجار كان سببه مجموعة من الكورد، أرادوا إيقاف عملية ترحيل للناشط الكوردي فراس كوركماز إلى تركيا.

ويعتبر كوركماز ناشط معروف مساند لحزب العمال الكوردستاني، واشتهر بمعارضته العلنية والشرسة للحكومة التركية.

وبعد محاولته للجوء في فرنسا، قررت الحكومة الفرنسية ترحيله إلى تركيا، وهو ما أثار غضب عدد من الكورد الذين توجهوا إلى مطار باريس يوم الترحيل، ودخلوا في مواجهات عنيفة مع السلطات الفرنسية.

وظهر عدد من الكورد في شجار عنيف مع قوات الأمن الفرنسية داخل المطار، لمنع ترحيل كوركماز.

Violent fight and panic at Paris airport as authorities reportedly attempt to deport a Kurdish national to Turkey pic.twitter.com/l71mu6eZLQ