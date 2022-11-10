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شبح الفلوجة العراقية يلاحق الرئيس الأمريكي.. فيديو 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-10T05:13:53+0000
شبح الفلوجة العراقية يلاحق الرئيس الأمريكي.. فيديو 

شفق نيوز/ تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج جراء زلة لسان جديدة، حيث ذكر مدينة الفلوجة العراقية في معرض حديثه عن الوضع في مدينة خيرسون الاوكرانية التي لم يتذكر اسمها إلا بعد تصحيح من أحد الصحفيين.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، (الأربعاء)، تعليقا على إعادة تمركز القوات الروسية في منطقة خيرسون: "السياق يتمثل في ما إذا كانوا ينسحبون من الفلوجة... أقصد خيرسون، مدينة خيرسون".

وتذكر بايدن الاسم الصحيح للمدينة التي تحدث عنها بعد تصحيح من الصحفي فقط.

https://twitter.com/UKR_Report/status/1590476927441448961

 ويأتي ذلك في أعقاب أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للقوات الروسية في الضفة الغربية من نهر الدنيبر بإعادة التمركز والانسحاب إلى الضفة الشرقية.

يذكر أن مدينة الفلوجة العراقية شهدت معارك ضارية في العام 2004، بما في ذلك حادث إعدام 4 عناصر في شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية الخاصة في مارس/ اذار 2004، الذي أسفر عما يعرف بـ "معركة الفلوجة الأولى" التي انتهت بهزيمة القوات الأمريكية.

 

 

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