شاهين يفتك بالعُمانيين.. 7 وفيات وبلاغات عن مفقودين

شفق نيوز / أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، يوم الاثنين، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان، من جراء الحالة المدارية "شاهين" بمحافظة شمال الباطنة.

وذكرت اللجنة، أن "جهودا مستمرة تبذلها فرق البحث والإنقاذ لتلبية متطلبات الإغاثة وإجلاء المحتجزين في شمال وجنوب الباطنة والظاهرة، وأن جهودا مستمرة من قطاع الخدمات الأساسية لإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات بالمناطق المتأثرة بالأجواء المناخية".

وكانت السلطات العمانية، قد أعلنت عن إجازة رسمية يومي الأحد والاثنين، وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن تخفيض تصنيف "شاهين" إلى عاصفة استوائية.