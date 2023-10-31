شاركت في جنازة فتاة المترو.. السلطات الايرانية توقف محامية بارزة

شفق نيوز/ أوقفت السلطات الايرانية المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين ستوده، خلال حضورها، جنازة الشابة آرميتا كرواند، التي توفيت بعد اعتداء تعرضت له في محطة مترو بطهران، بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وقال زوج المحامية، رضا خندان، لوكالة فرانس برس: "أوقفت زوجتي خلال جنازة آرميتا كراوند مع الكثير من المشاركين الآخرين" مضيفا أن ستوده "تعرضت للضرب العنيف".

ودُفنت التلميذة البالغة 17 عاما، وهي من منطقة كوردية، في مقبرة جنوبي طهران، غداة وفاتها في أحد المستشفيات بعدما دخلت في غيبوبة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكرت وكالة فارس الايرانية للأنباء، مساء الأحد، أن المحامية ستوده "أوقفت وسلمت إلى الجهات القضائية، بتهمة عدم وضعها الحجاب، والقيام بأنشطة مخلة بالسلامة النفسية للمجتمع".

وأوقفت ستوده البالغة من العمر 60 عاما والحائزة على جائزة "سخاروف" لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي عام 2012، عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وأودعت السجن في 2018 لدفاعها عن امرأة أوقفت بسبب تظاهرها ضد إلزامية الحجاب في إيران. وفي عام 2019، حكم عليها بالسجن 12 عاما بعد إدانتها بتهمة "التشجيع على الفساد والفجور".