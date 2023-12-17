إشارة إلى دور إيراني.. البنتاغون: هجمات الحوثيين تحد عالمي

شفق نيوز/ اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد، أن تهديدات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر "عالمية وتشكل تحديا دوليا"، وذلك مع تصاعد الهجمات على السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، إن "الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، عملت مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات البحرية المشتركة".

واتهم المسؤول إيران بأن لها "دورا مباشرا في هذا المستوى المحدد من الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيون"، مردفاً بالقول: "ليس هناك شك في أن الإيرانيين يلعبون دورا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير، وإذا أرادت القيادة العليا في طهران أن تتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر فسوف تتوقف".

وأشار المسؤول، إلى أن "الإيرانيين قاموا بتسليح الحوثيين الذين لديهم قدرات عسكرية متطورة جدا وتدريبهم وتمويلهم وتجهيزهم".

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أية سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر، كما يزيد من اتساع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل وحماس المستعرة الآن في قطاع غزة.