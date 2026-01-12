شاحنة تدهس متظاهرين ضد "النظام الإيراني" في لوس أنجلوس (فيديو)

شفق نيوز- لوس أنجلوس

أفادت وسائل إعلام اميركية، يوم الاثنين، بإصابة عدد من الأشخاص إثر قيام شاحنة بدهس حشد من المتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس، أثناء مشاركتهم في احتجاج ضد "النظام الإيراني".

وذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أنها تلقت بلاغات عند الساعة الثالثة وأربع وثلاثين دقيقة من بعد ظهر يوم الأحد (1:34 بعد منتصف ليل الاثنين بتوقيت بغداد)، تفيد بأن شاحنة اندفعت داخل تجمع من الأفراد.

وأضافت أنه عند وصول فرق الإطفاء إلى الموقع، جرى تقييم حالتي مصابين، إلا أن كليهما رفض تلقي العلاج أو نقلهما إلى المستشفى.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن رجال الإطفاء والمسعفين استجابوا في الوقت ذاته لبلاغات عن وجود شخص ثالث مصاب في المنطقة نفسها، مشيرة إلى أن تأخر الوصول إليه يعود إلى الكثافة الكبيرة للحشد في موقع الحادث.

من جهتها، أكدت شرطة لوس أنجلوس عبر منصة "إكس" أن رجلاً تعرض للدهس بواسطة الشاحنة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى عدم ورود تقارير عن إصابات مؤكدة.

وأظهر مقطع فيديو بثته محطة "كي تي ال ايه" حشوداً من المتظاهرين وهم يضربون شاحنة من نوع "يو هول" ويقومون بتمزيق اللافتات المثبتة على صندوقها. وكان بعض ما كُتب على هذه اللافتات باللغة الإنكليزية، وجاء فيه: "لا للشاه، لا للنظام، الولايات المتحدة لا تكرروا عام 1953".

🇺🇸🇮🇷 Videos show the moment police officers detained the driver of the U-Haul truck that drove through a pro-monarchist march on Veterans Avenue in Los Angeles. https://t.co/2nzOIxnSEu pic.twitter.com/gKGVwjFDC5 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) January 12, 2026

ومع استمرار عرض الفيديو، ظهرت الشاحنة وهي تندفع بسرعة داخل الحشد، ما تسبب بحالة من الذعر وفرار المتظاهرين من المكان.

وبعد فترة قصيرة، أفادت المحطة بأن عناصر الشرطة شوهدوا وهم يدفعون الحشد إلى الخلف، في وقت واصل فيه سائق الشاحنة الاشتباك مع عدد من المتظاهرين. وفي أحد المقاطع، يمكن سماع أحد الضباط وهو يقول "لقد أمسكنا به"، أثناء محاولته منع المتظاهرين من الوصول إلى صندوق الشاحنة.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس أن السائق تم احتجازه، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، قال أنطونيو فيارايغوسا، العمدة السابق لمدينة لوس أنجلوس والرئيس السابق للجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا، إنه يقف متضامناً مع الجالية الإيرانية الاميركية في كاليفورنيا، التي تحتج على ما وصفه بالنظام الإيراني الاستبدادي.

وأضاف أن مدينة لوس أنجلوس تضم أكبر جالية فارسية خارج إيران، وأن مساهماتهم في ثقافة المدينة واقتصادها وحياتها المدنية تجعلها أقوى يوماً بعد يوم، مؤكداً أنه سيظل داعماً للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة في الولايات المتحدة وفي العالم.