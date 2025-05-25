شاب أميركي يهدد باغتيال ترامب وحرق سفارة بلاده في إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الأحد، توقيف شاب يحمل الجنسيتين الأميركية والألمانية، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ هجوم بقنابل "مولوتوف" على منشأة تابعة لسفارة بلاده في إسرائيل، إلى جانب تهديده باغتيال الرئيس دونالد ترامب.

الشاب، ويدعى جوزيف نوماير (28 عاماً)، أُلقي القبض عليه من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فور وصوله إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، عقب ترحيله من إسرائيل التي اعتقلته على خلفية التهديدات.

ووفقاً لبيان رسمي من وزارة العدل، فقد تم رفع دعوى قضائية ضده في محكمة المنطقة الشرقية من نيويورك، تتضمن اتهامات بمحاولة حرق وتفجير منشأة دبلوماسية أميركية، إضافة إلى نشره تهديدات صريحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستهداف السفارة في إسرائيل واغتيال الرئيس ترامب.

وبحسب البيان، فقد مثُل نوماير أمام القاضية بيغي كيو، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، فيما تستمر السلطات في تتبع نشاطه الرقمي ودوافعه المحتملة.