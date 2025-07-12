شاب من ولاية بنسلفانيا يقطع رأس والده بتهمة "خيانة أمريكا"

شفق نيوز- بنسلفانيا

قام شاب يبلغ من العمر 32 عاما ويدعى جاستن ديموهن، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بقتل والده وقطع رأسه وتصوير الجريمة، مدعيا أنه كان ينفذ عملية "اعتقال مواطن"، وفق وصفه.

الابن، الذي نشر الفيديو على يوتيوب لدقائق قبل أن يُحذف، وصف والده بـ"الخائن لأمريكا"، متهما إياه بالتواطؤ مع جهات تهدد البلاد.

التحقيقات الأولية في أمريكا كشفت أن الجاني كان يعتنق أفكارا متطرفة، وأن خلافات حادة نشبت بينه وبين والده مؤخرا حول الخطاب السياسي والولاء الوطني، حيث إن الجريمة لم تكن بدافع شخصي فقط، إنما لتوجيه رسالة إلى موظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية لتلبية مطالبه، والتي شملت استقالتهم وإلغاء الدين العام.

القضية التي وما تزال المحكمة لم تبت في أمر القضية، في حين هناك مطالب شعبية كبيرة بتنفيذ عقوبات صارمة تجاه الجاني، مع الحرص على إخضاعه لفحص نفسي شامل.