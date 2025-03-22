شاب سوري يرد على الدعوة للإسلام بتراتيل مسيحية.. ويتعرض للملاحقة

شفق نيوز/ شهدت العاصمة السورية دمشق جدلاً واسعاً بعد انتشار مقاطع فيديو لسيارات دعوية تجوب الشوارع، بما في ذلك الأحياء المسيحية، مرددة عبر مكبرات الصوت عبارات دينية تدعو إلى الإسلام.

وبلغ الجدل ذروته عندما توقفت إحدى هذه السيارات أمام كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، ما أدى إلى توتر في المنطقة وتدخل بعض السكان لمنعها.

وفي ردّ على هذه الظاهرة، قام شاب سوري يُدعى بدر الدين جحا بتشغيل التراتيل المسيحية عبر مكبرات الصوت في سيارته والتجول في شوارع دمشق، معتبراً أن ما فعله يأتي تأكيداً على مبدأ الحرية والتعايش.

وقال جحا: "عندما يحق لمكون من مكونات الشعب السوري أي امتياز، فإنه بالضرورة يجب أن يحق لكل المكونات الأخرى".

الأصوات المناهضة لممارسات بعض الجماعات المتطـ،رفة ولمحاولات تغيير وجه #سوريا المتنوع والحضاري، تعلو أكثر فأكثر في سوريا.. الناشط السوري بدر الدين جحا، وهو مسلم، نشر فيديو ظهر فيه يقود سيارته في شوارع دمشق وتعلو منها الترانيم المسيحية.. "ما يحق لمكوّن سوري يحق للمكوّنات الأخرى". pic.twitter.com/qiRNr1NDi0 — Wa Laken ... ولكن (@walaken_show) March 21, 2025

لكن بعد يومين، ظهر جحا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناشداً السوريين لمساعدته، وقال إن عناصر مجهولين، ليسوا من الأمن العام السوري، قدموا إلى منزله في محاولة للقبض عليه.

وأكد أنه لن يسلم نفسه إلا إذا جاء مسؤول أمني رفيع من دمشق بنفسه لتنفيذ الاعتقال.

وأثارت تصريحات جحا تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر تصرفه استفزازياً، وبين من رأى أن إنقاذه واجب في حال كان حديثه عن تعرضه للخطر من قبل عناصر مسلحة صحيحاً.