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شابة لبنانية تقتحم أحد مصارف بيروت بالسلاح لاسترداد أموالها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-14T09:21:01+0000
شابة لبنانية تقتحم أحد مصارف بيروت بالسلاح لاسترداد أموالها

شفق نيوز / اقتحمت شابة لبنانية بالسلاح، أحد المصارف العاصمة بيروت، يوم الأربعاء، لاسترداد وديعة شقيقتها التي قالت إنها "مريضة".

ودخلت الشابة التي تدعى سالي، فرع مصرف "بلوم بنك" في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدساً، وتصرخ بأعلى صوتها: "أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي".

والشابة كانت تطالب بـ20 ألف دولار أميركي لعلاج شقيقتها، وأنها حاولت بشتى الطرق الحصول على أموالها من المصرف دون جدوى، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

ومنذ عامين، فرضت البنوك اللبنانية قيودا قاسية على سحب أموال المودعين مع بدء انهيار الليرة اللبنانية والشح الكبير في عملة الدولار الامريكي.

وهذه ليست الحادثة الاولى من نوعها في لبنان. فقبل اسابيع قليلة اقتحم رجل احد بنوك بيروت، مطالبا بسحب امواله فيما هو عاجز عن علاج والده المريض في المستشفى، وانهى احتجاز الرهائن بعدما وافق البنك على تسديد جزء من ماله، لكن السلطات الامنية اعتقلته بعدها فورا باعتبار انه ارتكب جريمة، ولاقى تعاطفا واسعا بين اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما احتشد العشرات امام البنك تضامنا معه.

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