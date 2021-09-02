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شابة إسرائيلية تسطو على مصرف بحزام ناسف

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-02T15:49:07+0000
شابة إسرائيلية تسطو على مصرف بحزام ناسف

شفق نيوز/ اقتحمت شابة إسرائيلية، يوم الخميس، أحد المصارف في مدينة حيفا وهددت بتفجيره بحزام ناسف كانت ترتديه، لغرض سرقة أموال من المصرف.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم، موظفة في فرع أحد مصارف مدينة حيفا، بعدما حاولت سرقة المصرف الذي تعمل فيه تحت التهديد السلاح.

ودخلت الموظفة الإسرائيلية التي تبلغ من العمر (31 عاما) إلى مكتب مدير فرع المصرف الذي تعمل فيه، وهددت بتفجير نفسها في حال لم تتلق المال الذي طلبته، وفيما حاول المدير تهدئتها تم استدعاء الشرطة الإسرائيلية، والتي وصلت على الفور، واعتقلت الموظفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفة بدا حملها لهاتف محمول وضعته على وسطها مع ظهور بعض الأسلاك يعتقد وكأنها تحمل قنبلة حقيقية.

ونقلت الصحيفة على لسان أحد شهود العيان، أن خلافا نشب بين الموظفة المعتقلة ومدير المصرف، وعلا الصراخ بينهما، وهددت بعدها بتفجير المصرف بالحزام الناسف الذي وضعته على وسطها.

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