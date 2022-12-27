شابة توثق موتها "تجمداً".. العاصفة "التاريخية" تفتك بأمريكا وترسم لوحات ثلجية (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الثلاثاء، بوفاة شابة أمريكية "متجمدة" داخل سيارتها بعد أن علقت في العاصفة الثلجية "التاريخية" التي ضربت الولايات المتحدة، وإلى جانب الوفيات تسببت العاصفة بخسائر مادية كبيرة وأدت لانقطاع الماء والكهرباء عن الكثير من المدن.

buffalo bills trying to get their cars out of the snow is insane. 🤯📹: @HamlinIsland pic.twitter.com/aOwUm8mbQN — gabb goudy (@gabbgoudy) December 25, 2022

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن أنديل تايلور (22 عاماً) كانت تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر الجمعة، عندما تقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة تخيم على المكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن تايلور صورت مقطعيّ فيديو، الأول مساءً حيث غطى الثلج الزجاج الأمامي لسيارتها، بينما أظهر الفيديو المرسل قرابة منتصف الليل الثلوج الكثيفة في المكان الذي علقت مركبتها فيه.

وفي حديث لإذاعة WCOS، قالت شقيقة تايلور، شونيكا، إن الراحلة أخبرتها بأنها كانت "خائفة".

ووفق شونيكا فقد فقدت العائلة أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين الضحايا الـ28 الذين توفوا بسبب الطقس السيء في المدينة الغربية بولاية نيويورك التي ضربتها العاصفة "إيليوت".

🚨#BREAKING: Wild scene from Buffalo as homes are fully covered in ice📌#Buffalo | #NYJaw dropping video shows houses covered in ice homes near the water were encased in ice and dripping with icicles from Powerful winds and strong waves from Lake Erie pic.twitter.com/q9GFeEhE6u — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 25, 2022

من جانب آخر، تسببت العاصفة بتجمد المياه في الأنابيب، بحيث أمر المسؤولون في مدينة جاكسون بولاية مسيسيبي السكان بغلي مياه الشرب بسبب تجمد الأنابيب، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وأصدر المسؤولون أوامر في عيد الميلاد بغلي المياه في البيوت والشركات مع انخفاض الضغط في الأنابيب نتيجة لتجمدها، وانفجارها من جراء انخفاض درجات الحرارة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن تعرض نظام مياه الشرب في المدينة، التي يقطنها نحو 150 ألف شخص، لانهيار جزئي في آب/ أغسطس الماضي، بسبب الفيضانات التي أدت إلى تعطيل محطتين لمعالجة المياه، وأدى ذلك لانخفاض الضغط في جميع أنحاء المدينة.

كما أدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 700 ألف شخص ومقتل 16 شخصا على الأقل بسبب حوادث سيارات مرتبطة بالطقس وتقطعت السبل بالآلاف بسبب إلغاء رحلات.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تسجيل أبرد ليلة عيد ميلاد، وتوترت أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع الطلب على الحرارة والأضرار المرتبطة بالعواصف لخطوط النقل.

استمرت العديد من شركات الكهرباء في مطالبة العملاء بالحفاظ على الطاقة من خلال عدم تشغيل الأجهزة الكبيرة وإطفاء الأنوار غير الضرورية.

وأدت العاصفة الشتوية التي تعد من بين الأشد منذ عقود إلى إلغاء أكثر من 2300 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، وتأخر 5300 رحلة أخرى، بعد يوم على إلغاء حوالي 6000، بحسب موقع التعقب "فلايت أوير" Flightaware.com.

كذلك أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن المئات من الأمريكيين تقطعت السبل بسياراتهم، وآخرون علقوا في منازل مغطاة بانجرافات طولها ستة أقدام.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن المدن من ولاية مين إلى سياتل، لكن تم استعادة الطاقة في معظم تلك المدن.

وقتل عدد من حيوانات الإغوانا (ذات الدم البارد) وشوهد عدد منها يتساقط من الأشجار، وهذا الانخفاض في درجات الحرارة يؤدي إلى سقوط الإغوانا بدم بارد من الأشجار.