شابة توثق موتها "تجمداً".. العاصفة "التاريخية" تفتك بأمريكا وترسم لوحات ثلجية (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الثلاثاء، بوفاة شابة أمريكية "متجمدة" داخل سيارتها بعد أن علقت في العاصفة الثلجية "التاريخية" التي ضربت الولايات المتحدة، وإلى جانب الوفيات تسببت العاصفة بخسائر مادية كبيرة وأدت لانقطاع الماء والكهرباء عن الكثير من المدن.

buffalo bills trying to get their cars out of the snow is insane. 🤯📹: @HamlinIsland pic.twitter.com/aOwUm8mbQN

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن أنديل تايلور (22 عاماً) كانت تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر الجمعة، عندما تقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة تخيم على المكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن تايلور صورت مقطعيّ فيديو، الأول مساءً حيث غطى الثلج الزجاج الأمامي لسيارتها، بينما أظهر الفيديو المرسل قرابة منتصف الليل الثلوج الكثيفة في المكان الذي علقت مركبتها فيه.

وفي حديث لإذاعة WCOS، قالت شقيقة تايلور، شونيكا، إن الراحلة أخبرتها بأنها كانت "خائفة".

ووفق شونيكا فقد فقدت العائلة أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين الضحايا الـ28 الذين توفوا بسبب الطقس السيء في المدينة الغربية بولاية نيويورك التي ضربتها العاصفة "إيليوت".

🚨#BREAKING: Wild scene from Buffalo as homes are fully covered in ice📌#Buffalo | #NYJaw dropping video shows houses covered in ice homes near the water were encased in ice and dripping with icicles from Powerful winds and strong waves from Lake Erie pic.twitter.com/q9GFeEhE6u