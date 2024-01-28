اتهام "حزب الله العراقي" بالهجوم.. البنتاغون: سنرد بلا تسامح هذه المرة

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء الأحد، أنه والرئيس بايدن، لن يتسامحا هذه المرة بعد الهجوم الذي يتوقع تنفيذه من قبل كتائب حزب الله العراقية، على قاعدة التنف في المثلث الحدودي العراقي الأردني السوري.

وقال أوستن، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز: "أشعر بالغضب والحزن العميق لمقتل ثلاثة من أفراد خدمتنا الأمريكية وإصابة جنود أمريكيين آخرين في هجوم الليلة الماضية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، التي تم نشرها في موقع شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية للعمل، من أجل الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، هؤلاء الأميركيون الشجعان وعائلاتهم في صلواتي، ووزارة الدفاع بأكملها تنعي خسارتهم.

وأضاف أن "الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن هذه الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية، وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره".

وتابع أوستن: "لن نتسامح أنا والرئيس (بايدن) مع الهجمات على القوات الأمريكية، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".

من جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، الأمريكية، أن "الهجوم على القاعدة العسكرية قرب المثلث الحدودي العراقي - الأردني - السوري، نفذته جماعة عراقية وانطلق من أراضٍ عراقية".

في السياق أفادت قناة "سي.ان.ان" الأمريكية، بأن "كتائب حزب الله في العراق هي المسؤولة عن الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن"، لافتة إلى أن "الكتائب أطلقت الطائرة المسيّرة نحو الأردن من مدينة الرطبة في الأنبار".