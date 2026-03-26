"سيُطلق بعد قليل".. فيديوهان غامضان للبيت الأبيض يثيران تكهنات واسعة

شفق نيوز- واشنطن

أثار مقطعان قصيران نشرهما البيت الأبيض، اليوم الخميس، موجة من التكهنات حول دلالاتهما، في ظل غموض محتواهما وتوقيت نشرهما بالتزامن مع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" مقطعاً لا تتجاوز مدته أربع ثوانٍ، سُمع فيه صوت يقول "سيُطلق بعد قليل"، قبل أن يتم حذفه لاحقاً.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

وبعد نحو 45 دقيقة، نشر الحساب مقطعاً ثانياً لا يقل غموضاً، تضمن إطاراً لعلم أميركي مشوّه وصوت إشعار هاتف، مرفقاً برموز (📱🔉)، فيما بقي هذا الفيديو منشوراً وحقق أكثر من 990 ألف مشاهدة حتى وقت كتابة الخبر.

ورجّح بعض المراقبين أن يكون المقطع الأول، الذي أظهر حذاء المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، نُشر نتيجة إرسال خاطئ من دردشة خاصة، بينما ذهب آخرون إلى تفسيرات أكثر خطورة، بينها احتمال وجود تلميحات لإطلاق صواريخ أو رسائل سياسية.

في المقابل، اعتبر آخرون أن ما حدث يمثل خطأ غير مهني، لا سيما في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

وما زاد من الغموض أن المقطعين نُشرا أيضاً على الحساب الرسمي للبيت الأبيض في "إنستغرام"، ما يعزز فرضية أن الأمر قد يكون إشارة إلى حدث مرتقب أو إعلان كبير، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي حتى الآن.

Both videos are also on the White House’s Instagram, suggesting that this is not some kind of accident or hack, these videos, whatever they may mean, are being intentionally shared by the Trump Administration. pic.twitter.com/faf09nf94R — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

ومنذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير / كانون الثاني 2025، أثارت منشورات البيت الأبيض على مواقع التواصل جدلاً واسعاً، إذ خرجت عن النمط التقليدي لإدارة الحسابات الرسمية، مع اعتماد أساليب بصرية مستوحاة من الأفلام والألعاب لنقل الرسائل، خصوصاً خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير / شباط بين إيران من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى.