سيول تجتاح شوارع اسطنبول التركية وتحذيرات من استمرارها (فيديوهات)

شفق نيوز/ اجتاحت الفيضانات مدينة اسطنبول التركية، يوم الخميس، إثر تساقط أمطار غزيرة أدت إلى سيول أغرقت شوارع عدة مناطق في المدينة.

ووفقاً لموقع "RT عربية" الروسي، فقد حذرت السلطات التركية الرسمية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى صباح يوم غدٍ الجمعة.

وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق السيول التي شهدتها اسطنبول اليوم، وفق ناشريها.

يشار إلى أنه أعلن في اليونان عن إنقاذ مئات الأشخاص من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الليل الماضي وصباح اليوم الخميس، جراء عاصفة جديدة بعد أسابيع على فيضانات خلفت 17 قتيلا.