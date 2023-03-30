سيول اليمن تقطع أوصال مدنها وتحذيرات من طقس أسوأ

شفق نيوز/ تسبب السيول الجارفة في عدة محافظات يمنية، اليوم الخميس، بإلحاق أضرار بالطرق وعشرات المنازل، فيما حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد في عدد من محافظات البلاد.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فقد أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأن "أمطاراً غزيرة هطلت، مساء الأربعاء وفجر الخميس، على أجزاء من المحافظة مصحوبة بعواصف رعدية تركزت على مديريات وادي حضرموت وخاصة سيئون، وحورة ووادي العين وتريم شمال وشمال شرقي حضرموت".

وأضاف المصدر، أن "السيول الجارفة ألحقت أضراراً بعشرات المنازل في حضرموت خاصة القديمة منها، وتسببت بعزل عدد من المدن في أكبر المحافظات اليمنية، نتيجة قطع الطرق الرابطة بينها أبرزها الطريق الرابط بين مديرية سيئون ومدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، كما جرفت سيارات عدة".

كما شهدت أجزاء من محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، أمطارا غزيرة تركزت على مديريات رضوم وبيحان وميفعة ومرخة وعين جنوب شرقي وغرب شبوة.

وقال مصدر محلي في محافظة شبوة، إن "سيول الأمطار ألحقت أضرارا بالمنازل في منطقة جلعة بمديرية رضوم، وقرية الكراع جنوب مديرية بيحان، ووادي مديرية ميفعة كما أغلقت عددا من الطرق في المحافظة".

إلى ذلك، تضررت المنازل إثر أمطار غزيرة شهدتها الضالع وسط اليمن، خاصة منطقة الهيت في مديرية الحشاء غرب المحافظة.

ونبه مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في اليمن، من هطول أمطار متفرقة قد تصل حد الغزارة مصحوبة بالرعد على المناطق الجنوبية من محافظة لحج غربا حتى الأجزاء الغربية من محافظة المهرة مرورا بمحافظات عدن وأبين وشبوة وحضرموت بالإضافة إلى صحاري محافظات مأرب وشبوة وحضرموت.

وتوقع مركز التنبؤات الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية ورياح قوية على المرتفعات والهضاب الداخلية من صعدة شمالا وحتى الضالع ولحج جنوبا، وتمتد شرقا حتى محافظات البيضاء وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، كما حذر من نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات، داعيا إلى إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.