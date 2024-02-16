"سينتكوم" تعلن استهداف منظومة صواريخ حوثية: إجراءاتنا تجعل المياه الدولية أكثر أماناً

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، يوم الجمعة، عن استهداف صواريخ بمناطق الحوثيين في اليمن كانوا يستعدون لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن إجراءاتها تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "في 15 شباط/ فبراير الجاري، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن، وكان متجهاً نحو MV Lycavitos، وهي حاملة بضائع تحمل علم بربادوس وتملكها وتديرها المملكة المتحدة ولم تبلغ السفينة عن أي إصابات ولكن هناك أضرار طفيفة جداً من الهجوم وواصلت السفينة رحلتها".

وتابعت أن "قوات القيادة المركزية أجرت بنجاح ضربتين للدفاع عن النفس ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي كانت مستعدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر".

وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً للولايات المتحدة، والسفن البحرية والتجارية".

وتتولى الولايات المتحدة مهمة مراقبة في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين التي تصاعدت ضد السفن التي يرون أنها تخدم إسرائيل، فيما يطلق الحوثيون صواريخ ومسيرات تحاول استهداف إسرائيل أيضاً نصرة لغزة منذ هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الآن.