سيناريو رئيسي كاد يتكرر.. هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا

شفق نيوز/ هبطت مروحية رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشكل اضطراري في ملعب مدينة "وانادزور" بمحافظة لوري في الشمال الشرقي بأرمينيا.

وقالت وسائل إعلام أرمينية، السبت، إنه "بحسب المعلومات الأولية فإن رئيس الوزراء الأرميني كان في طريقه إلى مدينة تافوش شمال شرق أرمينيا"، مضيفة أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية اضطرت المروحية للهبوط".

وكتب رئيس الوزراء باشينيان على فيسبوك بعد الهبوط: “أعزائي، كل شيء على ما يرام، بسبب الظروف الجوية السيئة، قامت مروحيتنا بهبوط غير مقرر في وانادزور"، مضيفاً "الآن نواصل الرحلة بالسيارة.أتمنى للجميع يومًا سعيداً".

وفي حادث مماثل، أعلن التلفزيون الإيراني الاثنين الماضي وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية الأحد، بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.