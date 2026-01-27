سيناتور أميركي يهدد الحكومة السورية بـ"عقوبات قاسية" بسبب استهداف الكورد

شفق نيوز- واشنطن

حذر السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، من "التهديدات التي تستهدف الكورد في سوريا"، وتعهد بتقديم "تشريع يفرض عقوبات على الأطراف المعادية لهم".

وقال غراهام: "أتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع في سوريا، فالكورد مهددون من قبل الحكومة السورية الجديدة المتحالفة مع تركيا".

وأضاف: "ستتعرض سمعة أميركا ومصالحها الأمنية القومية لكارثة بالتخلي عن الكورد، وهم الحليف الرئيسي في القضاء على خلافة داعش".

وأوضح غراهام: "سأقدم هذا الأسبوع مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات قاسية على أي حكومة أو جماعة تعادي الكورد، وأعتقد أن مثل هكذا قانون سيحظى بدعم قوي من الحزبين، ويجب أن يتضمن بنودا فعالة لإمكانية تطبيقه".

وفي وقت سابق، لوح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بالسعي إلى إعادة فرض عقوبات "قانون قيصر"، بصيغة "أكثر قسوة"، في حال واصلت قوات الجيش السوري تقدمها شمالا باتجاه مدينة الرقة.

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، أن حقوق الأكراد السياسية والمدنية مصانة.